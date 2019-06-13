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Глава Каталонии о новом референдуме: мы сделаем это снова

Киев • УНН

 • 11778 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Глава каталонского правительства Ким Торра призвал сторонников независимости автономии к стратегическому единству, благодаря которому стало возможным проведение сепаратистского референдума 2017 года. Соответствующее заявление региональный лидер сделал в четверг, выступая в парламенте Каталонии, пишет УНН со ссылкой на материал издания El Pais.

Глава Каталонии о новом референдуме: мы сделаем это снова

“Мы сделаем это снова, конечно, потому что страна (Каталония) ясно понимает, чего она хочет — независимости”, — приводит слова Торры агентство Europa Press. “Мы провели референдум о независимости, мы можем сделать невозможное возможным, но нам нужно это стратегическое единство”, — отметил глава региона.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты.

27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

Стоит напомнить, что в марте акция сторонников независимости Каталонии собрала в Мадриде более 50 тысяч человек.

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