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Глава Каталонії про новий референдум: ми зробимо це знову

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Глава каталонського уряду Кім Торра закликав прихильників незалежності автономії до стратегічної єдності, завдяки якому стало можливим проведення сепаратистського референдуму 2017 року. Відповідну заяву регіональний лідер зробив в четвер, виступаючи в парламенті Каталонії, пише УНН з посиланням на матеріал видання El Pais.

Глава Каталонії про новий референдум: ми зробимо це знову

“Ми зробимо це знову, звичайно, тому що країна (Каталонія) ясно розуміє, чого вона хоче — незалежності”, — наводить слова Торре агентство Europa Press. “Ми провели референдум про незалежність, ми можемо зробити неможливе можливим, але нам потрібно це стратегічна єдність”, — зазначив глава регіону.

1 жовтня 2017 року Каталонії пройшло голосування про вихід зі складу королівства, Мадрид з самого початку називав цей референдум нелегітимним і відмовлявся визнавати його результати.

27 жовтня того ж року парламент Каталонії затвердив резолюцію про проголошення незалежної республіки. У відповідь влада країни задіяла 155-ту статтю конституції, яка раніше ніколи не застосовувалася і дозволила обмежити самоврядування регіону.

Варто нагадати, що у березні акція прихильників незалежності Каталонії зібрала у Мадриді понад 50 тисяч людей.

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