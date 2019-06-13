Глава Каталонії про новий референдум: ми зробимо це знову
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Глава каталонського уряду Кім Торра закликав прихильників незалежності автономії до стратегічної єдності, завдяки якому стало можливим проведення сепаратистського референдуму 2017 року. Відповідну заяву регіональний лідер зробив в четвер, виступаючи в парламенті Каталонії, пише УНН з посиланням на матеріал видання El Pais.
“Ми зробимо це знову, звичайно, тому що країна (Каталонія) ясно розуміє, чого вона хоче — незалежності”, — наводить слова Торре агентство Europa Press. “Ми провели референдум про незалежність, ми можемо зробити неможливе можливим, але нам потрібно це стратегічна єдність”, — зазначив глава регіону.
1 жовтня 2017 року Каталонії пройшло голосування про вихід зі складу королівства, Мадрид з самого початку називав цей референдум нелегітимним і відмовлявся визнавати його результати.
27 жовтня того ж року парламент Каталонії затвердив резолюцію про проголошення незалежної республіки. У відповідь влада країни задіяла 155-ту статтю конституції, яка раніше ніколи не застосовувалася і дозволила обмежити самоврядування регіону.
Варто нагадати, що у березні акція прихильників незалежності Каталонії зібрала у Мадриді понад 50 тисяч людей.