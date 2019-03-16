Акція прихильників незалежності Каталонії зібрала у Мадриді понад 50 тисяч людей

Ключовими організаторами мітингу стали дві організації — Національна каталонська асамблея (НКА) і “Омніум културал”, які підтримують вихід автономії зі складу королівства. До маніфестації приєдналися члени регіонального уряду, а також глава автономії Кім Торра. Багато присутніх принесли з собою таблички і плакати з гаслами на підтримку незалежності та естелади — неофіційний прапор каталонських сепаратистів.

“Я приїхав з Барселони сьогодні вранці спеціально на демонстрацію, — розповів кореспонденту один з учасників акції на ім’я Жорді. — Уряд Іспанії позбавляє каталонців права голосу”. На думку чоловіка, Мадрид повинен дозволити провести референдум про незалежність автономії.

Подібну точку зору поділяє і інший учасник маніфестації, Хосе: “У Каталонії має бути право на самовизначення”. Він також розкритикував процес над лідерами сепаратистського руху, що почався 12 лютого в Верховному суді (ВС) Іспанії. “Їх (каталонських політиків) переслідують за їхні ідеї”, — стверджував учасник мітингу.

Демонстрація в Мадриді є однією з акцій, які пройшли в Іспанії після старту в ВС слухань у справі лідерів сепаратистського процесу. Перед судом постали 12 фігурантів, в тому числі екс-заступник глави уряду Каталонії Оріол Жункерас, а також колишні члени кабміну і парламенту регіону. Прокуратура Іспанії звинувачує частину політиків в підбурюванні до бунту і розтраті держкоштів і просить для них до 25 років в’язниці.

Нагадуємо, щонайменше 53 людини постраждали в четвер, 21 лютого, в Каталонії під час акцій протесту прихильників незалежності регіону. Про це повідомили в службі медичної допомоги автономії і в прес-службі каталонської поліції (Моссос д’Есквадра).