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Акция сторонников независимости Каталонии собрала в Мадриде более 50 тысяч человек

Киев • УНН

 • 9689 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Тысячи человек присоединились в субботу вечером к манифестации сторонников независимости Каталонии в центре испанской столицы. Главный лозунг акции — “Самоопределение это не преступление. Демократия — решать”, сообщает УНН со ссылкой на испанское издание El Pais.

Акция сторонников независимости Каталонии собрала в Мадриде более 50 тысяч человек

Ключевыми организаторами митинга стали две организации — Национальная каталонская ассамблея (НКА) и “Омниум културал”, которые поддерживают выход автономии из состава королевства. К манифестации присоединились члены регионального правительства, а также глава автономии Ким Торра. Многие собравшиеся принесли с собой таблички и плакаты с лозунгами в поддержку независимости и эстелады — неофициальный флаг каталонских сепаратистов.

“Я приехал из Барселоны сегодня утром специально на демонстрацию, — рассказал корреспонденту один из участников акции по имени Жорди. — Правительство Испании лишает каталонцев права голоса”. По мнению мужчины, Мадрид должен разрешить провести референдум о независимости автономии.

Подобную точку зрения разделил и другой участник манифестации, Хосе: “У Каталонии должно быть право на самоопределение”. Он также раскритиковал процесс над лидерами сепаратистского движения, начавшийся 12 февраля в Верховном суде (ВС) Испании. “Их (каталонских политиков) преследуют за их идеи”, — утверждал участник митинга.

Демонстрация в Мадриде является одной из акций, которые прошли в Испании после старта в ВС слушаний по делу лидеров сепаратистского процесса. Перед судом предстали 12 фигурантов, в том числе экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас, а также бывшие члены кабмина и парламента региона. Прокуратура Испании обвиняет часть политиков в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств и просит для них до 25 лет тюрьмы.

Напоминаем, по меньшей мере 53 человека пострадали в четверг, 21 февраля, в Каталонии во время акций протеста сторонников независимости региона. Об этом сообщили в службе медицинской помощи автономии и в пресс-службе каталонской полиции (Моссос д’ Эсквадра).

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