Страйк та протести у Каталонії: кількість постраждалих зросла до 53
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Щонайменше 53 людини постраждали в четвер в Каталонії під час акцій протесту прихильників незалежності регіону. Про це повідомили в службі медичної допомоги автономії і в прес-службі каталонської поліції (Моссос д’Есквадра), інформує УНН з посиланням також на місцеве видання La Vanguardia
У Моссос д’Есквадра уточнили, що серед них — не менше 16 співробітників правоохоронних органів.
Акції прихильників незалежності Каталонії почалися в регіоні в четвер вранці. Мітингувальники виступають проти судового процесу над регіональними сепаратистськими політиками. Мітинги проходять в рамках загального страйку. Учасники акцій перекривають дороги і залізничні колії, палять покришки.
Слухання у справі лідерів сепаратистського процесу почалися 12 лютого. Перед Верховним судом Іспанії постали 12 фігурантів, в тому числі екс-заступник глави уряду Каталонії Оріол Жункерас, а також колишні члени кабміну і парламенту регіону. Очікується, що слухання триватимуть кілька місяців, а вирок може бути винесено лише влітку. Прокуратура Іспанії звинувачує політиків у підбурюванні до бунту і розтраті держкоштів і просить для них до 25 років в’язниці.
Як повідомляв УНН, раніше стало відомо про щонайменше 46 постраждалих.