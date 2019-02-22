Страйк та протести у Каталонії: кількість постраждалих зросла до 53

У Моссос д’Есквадра уточнили, що серед них — не менше 16 співробітників правоохоронних органів.

Акції прихильників незалежності Каталонії почалися в регіоні в четвер вранці. Мітингувальники виступають проти судового процесу над регіональними сепаратистськими політиками. Мітинги проходять в рамках загального страйку. Учасники акцій перекривають дороги і залізничні колії, палять покришки.

Слухання у справі лідерів сепаратистського процесу почалися 12 лютого. Перед Верховним судом Іспанії постали 12 фігурантів, в тому числі екс-заступник глави уряду Каталонії Оріол Жункерас, а також колишні члени кабміну і парламенту регіону. Очікується, що слухання триватимуть кілька місяців, а вирок може бути винесено лише влітку. Прокуратура Іспанії звинувачує політиків у підбурюванні до бунту і розтраті держкоштів і просить для них до 25 років в’язниці.

Як повідомляв УНН, раніше стало відомо про щонайменше 46 постраждалих.