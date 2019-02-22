Забастовка и протесты в Каталонии: количество пострадавших возросло до 53
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. По меньшей мере 53 человека пострадали в четверг в Каталонии во время акций протеста сторонников независимости региона. Об этом сообщили в службе медицинской помощи автономии и в пресс-службе каталонской полиции (Моссос д’Эсквадра), информирует УНН со ссылкой также на местное издание La Vanguardia
В Моссос д’Эсквадра уточнили, что среди них — не менее 16 сотрудников правоохранительных органов.
Акции сторонников независимости Каталонии начались в регионе в четверг утром. Митингующие выступают против судебного процесса над региональными сепаратистскими политиками. Митинги проходят в рамках всеобщей забастовки. Участники акций перекрывают дороги и железнодорожные пути, жгут покрышки.
Слушания по делу лидеров сепаратистского процесса начались 12 февраля. Перед Верховным судом Испании предстали 12 фигурантов, в том числе экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас, а также бывшие члены кабмина и парламента региона. Ожидается, что слушания продлятся несколько месяцев, а приговор может быть вынесен лишь летом. Прокуратура Испании обвиняет политиков в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств и просит для них до 25 лет тюрьмы.
Как сообщал УНН, ранее стало известно о как минимум 46 пострадавших.