Забастовка и протесты в Каталонии: количество пострадавших возросло до 53

В Моссос д’Эсквадра уточнили, что среди них — не менее 16 сотрудников правоохранительных органов.

Акции сторонников независимости Каталонии начались в регионе в четверг утром. Митингующие выступают против судебного процесса над региональными сепаратистскими политиками. Митинги проходят в рамках всеобщей забастовки. Участники акций перекрывают дороги и железнодорожные пути, жгут покрышки.

Слушания по делу лидеров сепаратистского процесса начались 12 февраля. Перед Верховным судом Испании предстали 12 фигурантов, в том числе экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас, а также бывшие члены кабмина и парламента региона. Ожидается, что слушания продлятся несколько месяцев, а приговор может быть вынесен лишь летом. Прокуратура Испании обвиняет политиков в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств и просит для них до 25 лет тюрьмы.

Как сообщал УНН, ранее стало известно о как минимум 46 пострадавших.