Глава дипломатии ЕС раскрыла условия для миротворческой миссии в Украине
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что миротворческая миссия в Украине невозможна, пока Россия не захочет мира. Продолжаются обсуждения относительно гарантий безопасности для Украины.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что миротворческая миссия в Украине невозможна, пока не будет мира, а российский диктатор вододимир путин и россия пока не хотят мира, пока же продолжаются обсуждения относительно гарантий безопасности для Украины, пишет УНН.
Во-первых, должен быть мир, а пока путин и россия не хотят мира, поэтому мы также не можем иметь миротворческие миссии. Но дискуссии, какие гарантии безопасности для Украины - это продолжающиеся предположения
Европейские лидеры договорились "обеспечить возвращение справедливого мира" в Украину - Макрон24.02.25, 05:27 • 25265 просмотров