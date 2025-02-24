Глава дипломатии ЕС раскрыла условия для миротворческой миссии в Украине

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что миротворческая миссия в Украине невозможна, пока не будет мира, а российский диктатор вододимир путин и россия пока не хотят мира, пока же продолжаются обсуждения относительно гарантий безопасности для Украины, пишет УНН.

Во-первых, должен быть мир, а пока путин и россия не хотят мира, поэтому мы также не можем иметь миротворческие миссии. Но дискуссии, какие гарантии безопасности для Украины - это продолжающиеся предположения - ответила Каллас на вопрос, насколько далеко зашли дискуссии об отправке европейских миротворческих войск в случае прекращения огня в Украине.

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