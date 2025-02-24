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15 березня, 19:03 • 119557 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179075 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144717 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136640 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116204 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107324 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102762 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139695 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133726 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128003 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Голова дипломатії ЄС розкрила умови для миротворчої місії в Україні

Голова дипломатії ЄС розкрила умови для миротворчої місії в Україні

Київ • УНН

 • 29444 перегляди

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що миротворча місія в Україні неможлива, поки Росія не захоче миру. Тривають обговорення щодо гарантій безпеки для України.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що миротворча місія в Україні неможлива, поки не буде миру, а російський диктатор володимир путін та росія поки не хочуть миру, наразі ж тривають обговорення щодо гарантій безпеки для України, пише УНН.

По-перше, має бути мир, а поки що путін і росія не хочуть миру, тому ми також не можемо мати миротворчі місії. Але дискусії, які гарантії безпеки для України - це триваючі припущення

- відповіла Каллас на запитання, наскільки далеко зайшли дискусії щодо відправлення європейських миротворчих військ у разі припинення вогню в Україні.

Європейські лідери домовились "забезпечити повернення справедливого миру" в Україну - Макрон24.02.25, 05:27 • 33237 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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