Голова дипломатії ЄС розкрила умови для миротворчої місії в Україні

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що миротворча місія в Україні неможлива, поки не буде миру, а російський диктатор володимир путін та росія поки не хочуть миру, наразі ж тривають обговорення щодо гарантій безпеки для України, пише УНН.

По-перше, має бути мир, а поки що путін і росія не хочуть миру, тому ми також не можемо мати миротворчі місії. Але дискусії, які гарантії безпеки для України - це триваючі припущення - відповіла Каллас на запитання, наскільки далеко зайшли дискусії щодо відправлення європейських миротворчих військ у разі припинення вогню в Україні.

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