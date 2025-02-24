Голова дипломатії ЄС розкрила умови для миротворчої місії в Україні
Київ • УНН
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що миротворча місія в Україні неможлива, поки Росія не захоче миру. Тривають обговорення щодо гарантій безпеки для України.
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що миротворча місія в Україні неможлива, поки не буде миру, а російський диктатор володимир путін та росія поки не хочуть миру, наразі ж тривають обговорення щодо гарантій безпеки для України, пише УНН.
По-перше, має бути мир, а поки що путін і росія не хочуть миру, тому ми також не можемо мати миротворчі місії. Але дискусії, які гарантії безпеки для України - це триваючі припущення
Європейські лідери домовились "забезпечити повернення справедливого миру" в Україну - Макрон24.02.25, 05:27 • 33237 переглядiв