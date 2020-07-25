Глава диаспоры азербайджанцев в Украине отреагировал на стрельбу по студентам-иностранцам в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев в Украине Хикмет Джавадов выступил с заявлением в связи со стрельбой по иностранным студентам в Киеве. Об этом пишет Parla.az, передает УНН.
"Получив информацию, я и высокопоставленные представители диаспоры прибыли на место происшествия. Когда наши студенты вернулись домой, они увидели машину с армянским номером во дворе здания. Видя, что азербайджанцы обращали на нее внимание, владелец машины поспорил с ними", – сказал Джавадов.
По его словам, после этого к владельцу автомобиля, гражданину Армении, присоединился еще один армянин. "У одного из них был пистолет, и он выстрелил. После этого армяне скрылись с места происшествия. Мы оставались на месте до пяти утра. Мы госпитализировали раненых. Полиция в настоящее время ищет преступников ", – прокомментировал Джавадов.
Накануне инцидента в Киеве в комментарии ArmDaily.am, председатель Киевской Армянской общины Норик Геворкян отметил, что в Украине не было столкновений армян и азербайджанцев в связи с обострением отношений между Арменией и Азербайджаном.
"Не было такого, не было столкновений. Прежде всего, мы просим всех не паниковать, не провоцировать. Азербайджанская община (в Киеве - ред.) не намерена создавать конфликт", – сказал Геворкян.
Как сообщал УНН, на столичном Печерске двое иностранных студентов получили огнестрельные ранения из-за конфликта с незнакомцем. Накануне Армения обвинила Азербайджан в расизме и разжигании межнациональной розни, официальной реакции Азербайджана на обвинения пока нет.