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Глава діаспори азербайджанців в Україні відреагував на стрілянину по студентам-іноземцям у Києві

Глава діаспори азербайджанців в Україні відреагував на стрілянину по студентам-іноземцям у Києві

Київ • УНН

 • 63992 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Голова Об'єднаної діаспори азербайджанців в Україні Хікмет Джавадов виступив із заявою у зв'язку зі стріляниною по іноземним студентам в Києві. Про це пише Parla.az, передає УНН.

"Отримавши інформацію, я і високопоставлені представники діаспори прибули на місце події. Коли наші студенти повернулися додому, вони побачили машину з вірменським номером у дворі будівлі. Бачачи, що азербайджанці звертали на неї увагу, власник машини посперечався з ними", - сказав Джавадов.

За його словами, після цього до власника автомобіля, громадянина Вірменії, приєднався ще один вірменин. "У одного з них був пістолет, і він вистрілив. Після цього вірмени втекли з місця події. Ми залишалися на місці до п'ятої ранку. Ми госпіталізували поранених. Поліція в даний час шукає злочинців", - прокоментував Джавадов.

Напередодні інциденту в Києві в коментарі ArmDaily.am, голова Київської Вірменської громади Норік Геворкян зазначив, що в Україні не було зіткнень вірмен і азербайджанців в зв'язку із загостренням відносин між Вірменією і Азербайджаном.

"Не було такого, не було зіткнень. Перш за все, ми просимо всіх не панікувати, не провокувати. Азербайджанська община (в Києві - ред.) Не має наміру створювати конфлікт", - сказав Геворкян.

Як повідомляв УНН, на столичному Печерську двоє іноземних студентів отримали вогнепальні поранення через конфлікт з незнайомцем. Напередодні Вірменія звинуватила Азербайджан в расизмі і розпалюванні міжнаціональної ворожнечі, офіційної реакції Азербайджану на звинувачення поки немає.

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