Армения обвинила Азербайджан в расизме и разжигании межнациональной розни
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Армения обвинила Азербайджан в расизме с целью подрыва торгово-экономических связей с различными странами и разжигании межнациональной розни. Об этом говорится в заявлении МИДа страны, обнародованном на сайте ведомства, передает УНН.
"Мы решительно осуждаем разжигание межнациональных столкновений в разных странах, что является очередным проявлением безответственности Баку и полностью вписывается в политику и риторику руководства Азербайджана по провоцированию вражды между двумя народами без географических ограничений", - заявили в МИДе Армении.
Отметим, что официальной реакции Азербайджана на обвинения Армении пока нет.
Как сообщалось в УНН, в Москве произошла массовая драка армян и азербайджанцев, задержаны 25 человек. Столкновения произошли на фоне конфликта на границе Армении и Азербайджана, где 12 июля начались бои. В результате погибли по меньшей мере 12 азербайджанских и 4 армянских военных. Каждая из сторон обвинила другую в начале боевых действий.