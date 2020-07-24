Армения обвинила Азербайджан в расизме и разжигании межнациональной розни

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 5587 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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5 марта, 02:32 • 104893 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114270 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118961 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117749 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 144061 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102892 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Армения обвинила Азербайджан в расизме и разжигании межнациональной розни

Армения обвинила Азербайджан в расизме и разжигании межнациональной розни

Киев  •  УНН

 • 14796 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Армения обвинила Азербайджан в расизме с целью подрыва торгово-экономических связей с различными странами и разжигании межнациональной розни. Об этом говорится в заявлении МИДа страны, обнародованном на сайте ведомства, передает УНН.

"Мы решительно осуждаем разжигание межнациональных столкновений в разных странах, что является очередным проявлением безответственности Баку и полностью вписывается в политику и риторику руководства Азербайджана по провоцированию вражды между двумя народами без географических ограничений", - заявили в МИДе Армении.

Отметим, что официальной реакции Азербайджана на обвинения Армении пока нет.

Как сообщалось в УНН, в Москве произошла массовая драка армян и азербайджанцев, задержаны 25 человек. Столкновения произошли на фоне конфликта на границе Армении и Азербайджана, где 12 июля начались бои. В результате погибли по меньшей мере 12 азербайджанских и 4 армянских военных. Каждая из сторон обвинила другую в начале боевых действий.

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