Вірменія звинуватила Азербайджан у расизмі і розпалюванні міжнаціональної ворожнечі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Вірменія звинуватила Азербайджан у расизмі з метою підриву торгово-економічних зв'язків з різними країнами і розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Про це йдеться у заяві МЗС країни, оприлюдненій на сайті відомства, передає УНН.
"Ми рішуче засуджуємо розпалювання міжнаціональних зіткнень у різних країнах, що є черговим проявом безвідповідальності Баку і повністю вписується у політику і риторику керівництва Азербайджану щодо провокування ворожнечі між двома народами без географічних обмежень", - заявили у МЗС Вірменії.
Зазначимо, офіційної реакції Азербайджану на звинувачення Вірменії поки ще немає.
Як повідомлялося в УНН, у Москві сталася масова бійка вірмен і азербайджанців, затримано 25 осіб. Зіткнення відбулися на тлі конфлікту на кордоні Вірменії та Азербайджану, де 12 липня розпочалися бої. У результаті загинули щонайменше 12 азербайджанських і 4 вірменських військових. Кожна зі сторін звинуватила іншу у початку бойових дій.