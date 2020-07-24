В Москве произошла массовая драка армян и азербайджанцев: задержано 25 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Полицейские в РФ возбудили уголовное дело после драки между выходцами из Азербайджана и Армении на юго-востоке Москвы. По данным пресс-службы московского ГУ МВД, дела возбуждены по факту хулиганских действий и разбоя, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 ("Хулиганство") и 162 ("Разбой) УК РФ", - сказал собеседник ТАСС.
По его информации, в ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между гражданами.
"В одной из них мужчине причинены телесные повреждения, поврежден автомобиль, в котором он находился. Также неизвестные в помещении кафе, угрожая посетителям и персоналу, открыто похитили из кассы денежные средства в размере 50 тыс. рублей, повредили имущество, после чего с места происшествия скрылись. Принятыми мерами сотрудниками полиции совместно с бойцами Росгвардии по подозрению в совершении противоправных действий задержаны более 25 человек", - сообщил он.
Отметим, что столкновения произошли на фоне конфликта на границе двух стран. Так, бои на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. В результате погибли не менее 12 азербайджанских и 4 армянских военных. Каждая из сторон обвинила другую в начале боевых действий.