В Москве произошла массовая драка армян и азербайджанцев: задержано 25 человек

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102001 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111240 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116121 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 149057 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116118 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140715 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104050 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102808 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105073 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102280 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Москве произошла массовая драка армян и азербайджанцев: задержано 25 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Полицейские в РФ возбудили уголовное дело после драки между выходцами из Азербайджана и Армении на юго-востоке Москвы. По данным пресс-службы московского ГУ МВД, дела возбуждены по факту хулиганских действий и разбоя, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 ("Хулиганство") и 162 ("Разбой) УК РФ", - сказал собеседник ТАСС.

По его информации, в ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между гражданами.

"В одной из них мужчине причинены телесные повреждения, поврежден автомобиль, в котором он находился. Также неизвестные в помещении кафе, угрожая посетителям и персоналу, открыто похитили из кассы денежные средства в размере 50 тыс. рублей, повредили имущество, после чего с места происшествия скрылись. Принятыми мерами сотрудниками полиции совместно с бойцами Росгвардии по подозрению в совершении противоправных действий задержаны более 25 человек", - сообщил он.

Отметим, что столкновения произошли на фоне конфликта на границе двух стран. Так, бои на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. В результате погибли не менее 12 азербайджанских и 4 армянских военных. Каждая из сторон обвинила другую в начале боевых действий.

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