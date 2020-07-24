У Москві сталася масова бійка вірмен і азербайджанців: затримано 25 осіб

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Поліцейські в РФ порушили кримінальну справу після бійки між вихідцями з Азербайджану і Вірменії на південному сході Москви. За даними пресслужби московського ГУ МВС, справи порушені за фактом хуліганських дій і розбою, передає УНН із посиланням на ТАСС.

"Порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. 213 ("Хуліганство") і 162 ("Розбій) КК РФ", - сказав співрозмовник ТАСС.

За його інформацією, у ніч на 24 липня в московському районі Мар'їно сталася низка конфліктних ситуацій між громадянами.

"В одній з них чоловікові заподіяні тілесні ушкодження, пошкоджений автомобіль, в якому він перебував. Також невідомі в приміщенні кафе, погрожуючи відвідувачам і персоналу, відкрито викрали з каси грошові кошти в розмірі 50 тис. рублів, пошкодили майно, після чого з місця події зникли. Вжитими заходами співробітниками поліції спільно з бійцями Росгвардії за підозрою у скоєнні протиправних дій затримано більш ніж 25 осіб", - повідомив він.

Зазначимо, що зіткнення сталися на тлі конфлікту на кордоні двох країн. Так, бої на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися 12 липня. В результаті загинули щонайменше 12 азербайджанських і 4 вірменських військових. Кожна зі сторін звинуватила іншу на початку бойових дій.

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