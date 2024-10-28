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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

Киев  •  УНН

11:17 • 10833 просмотра

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Елена Дума пытается объяснить двухлетнее простаивание арестованных российско-белорусских вагонов. АРМА начало искать управляющего только после огласки в СМИ, а общественный совет сложил полномочия из-за непрозрачности работы агентства.

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума перекладывает вину за простаивание арестованных железнодорожных вагонов на предшественников и не упоминает о том, что АРМА начало искать управляющего для этого имущества только после огласки, пишет УНН.

Детали

Елена Дума в своем блоге попыталась оправдаться за двухлетний простой почти 21 тысячи российско-белорусских вагонов. Она сосредоточилась на том, что вагоны годами простаивали без какой-либо пользы для государственного бюджета, а только благодаря ее действиям это имущество начали передавать в управление.

Однако глава АРМА не упомянула, что с момента ее назначения на должность эти вагоны так же продолжали простаивать, а искать для них управляющих начали только после огласки в СМИ. Да и то сначала только для 436 из 21 тысячи арестованных вагонов.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук считает, что Дума могла умышленно затягивать процесс поиска управляющих для российско-белорусских вагонов, что свидетельствует о ее вероятной «работе на врагов».

К тому же, Елена Дума постоянно акцентирует на том, что вагоны «нуждаются в ремонте, замене, доукомплектации». Такой подход выглядит как попытка отвлечь внимание от фактического положения дел, избежав ответственности за длительные задержки в работе агентства или заниженной стоимости актива.

Поэтому вопрос о том, почему АРМА действует только после огласки и под давлением остается открытым даже после попыток Елены Думы оправдаться.

Добавим

Работу Агентства по розыску и менеджменту активов под руководством Елены Думы не раз критиковали. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Кроме того, более трех недель назад все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. На заседании они отметили непрозрачность в работе АРМА и то, что агентство создает искусственные препятствия для осуществления мероприятий общественного контроля за его деятельностью. Также они заявили, что руководство АРМА систематически игнорирует их обращения и в нарушение требований закона не привлекает их к разработке нормативно-правовых актов.

Уже бывший председатель общественного совета при АРМА Игорь Чобитько в комментарии УНН отметил, что после самороспуска общественного совета АРМА вообще осталась без внешнего контроля, а потому нельзя назвать деятельность АРМА прозрачной.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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