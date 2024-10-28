Голова АРМА Дума виправдовується і намагається уникнути відповідальності за простоювання вагонів

Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума перекладає провину за простоювання арештованих залізничних вагонів на попередників і не згадує про те, що АРМА почало шукати управителя для цього майна лише після розголосу, пише УНН.

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Олена Дума у своєму блозі спробувала виправдатись за дворічне простоювання майже 21 тисячі російсько-білоруських вагонів. Вона зосередилася на тому, що вагони роками простоювали без будь-якої користі для державного бюджету, а лише завдяки її діям цей майно почали передавати в управління.

Однак голова АРМА не згадала, що з моменту її призначення на посаду ці вагони так само продовжували простоювати, а шукати для них управителів почали лише після розголосу у ЗМІ. Та й то спочатку лише для 436 з 21 тисячі арештованих вагонів.

Екснардеп Ігор Мосійчук вважає, що Дума могла умисне затягувати процес пошуку управителів для російсько-білоруських вагонів, що свідчить про її ймовірну "роботу на ворогів".

До того ж, Олена Дума постійно акцентує на тому, що вагони "потребують ремонту, заміни, доукомплектації". Такий підхід виглядає як спроба відвернути увагу від фактичного стану справ, уникнувши відповідальності за тривалі затримки в роботі агентства або заниженої вартості активу.

Тож питання про те, чому АРМА діє лише після розголосу та під тиском лишається відкритим навіть після спроб Олени Думи виправдатись.

Додамо

Роботу Агентства з розшуку і менеджменту активів під керівництвом Олени Думи не раз критикували. На сайті Кабінету міністрів України навіть з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.

Окрім того, понад три тижні тому всі члени громадської ради при АРМА склали свої повноваження. На засіданні вони наголосили на непророзості у роботі АРМА та на тому, що агентство створює штучні перешкоди для здійснення заходів громадського контролю за його діяльністю. Також вони заявили, що керівництво АРМА систематично ігнорує їхні звернення та в порушення вимог закону не залучає їх до опрацювання нормативно-правових актів.

Вже колишній голова громадської ради при АРМА Ігор Чобітько в коментарі УНН наголосив, що після саморозпуску громадської ради АРМА взагалі залишилася без зовнішнього контролю, а тому не можна назвати діяльність АРМА прозорою.