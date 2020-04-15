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Глава Amazon разбогател за день на 6,4 млрд долларов - Forbes

Глава Amazon разбогател за день на 6,4 млрд долларов - Forbes

Киев  •  УНН

 • 23401 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Состояние самого богатого в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросли за день более чем на 6 млрд долларов на фоне рекордного роста стоимости акций компании. Соответствующие данные приводит во вторник на своем сайте журнал Forbes, передает УНН.

По его информации, во вторник к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость акций крупнейшего в мире онлайн-ритейлера выросла на 5,3%, составив рекордные 2238 долларов за штуку. Таким образом, состояние Безоса, который обладает 11,2% акций корпорации, резко возросли, увеличившись примерно на 6,4 млрд долларов (около 5%) — до 138 млрд долларов, пишет издание.

При этом состояние его бывшей жены Маккензи Безос, которая в результате развода с миллиардером стала одной из самых богатых женщин мира, увеличилось за торговую сессию на 2,2 млрд долларов — до 44,8 млрд долларов.

Forbes 7 апреля в третий раз подряд поставил Безоса на первое место в списке самых богатых людей мира. На тот момент, по подсчетам экспертов журнала, его состояние оценивалось примерно в 113 млрд долларов, сократившись за год на 18 млрд долларов. Второе место занял один из основателей Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 98 млрд долларов. На третье место рейтинга поднялся генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояние оценивается в 76 млрд долларов.

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