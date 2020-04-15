Глава Amazon розбагатів за день на 6,4 млрд доларів - Forbes

За його інформацією, у вівторок до закриття торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі вартість акцій найбільшого в світі онлайн-рітейлера зросла на 5,3%, склавши рекордні 2238 доларів за штуку. Таким чином, статки Безоса, який володіє 11,2% акцій корпорації, різко зросли, збільшившись приблизно на 6,4 млрд доларів (близько 5%) — до 138 млрд доларів, пише видання. При цьому статки його колишньої дружини Маккензі Безос, яка в результаті розлучення з мільярдером стала однією з найбагатших жінок світу, збільшилася за торгову сесію на 2,2 млрд доларів — до 44,8 млрд доларів.

Forbes 7 квітня в третій раз поспіль поставив Безоса на перше місце в списку найбагатших людей світу. На той момент, за підрахунками експертів журналу, його статки оцінювалися приблизно в 113 млрд доларів, скоротившись за рік на 18 млрд доларів. Друге місце зайняв один із засновників Microsoft Білл Гейтс зі статком у 98 млрд доларів. На третє місце рейтингу піднявся генеральний директор французької групи компаній LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чиї статки оцінюються у 76 млрд доларів.

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