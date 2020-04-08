Сотня найбагатших людей планети втратила 408 млрд доларів через коронавірус

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Через пандемію коронавірусу і супутньої йому економічної кризи, за 2 місяці сто найбагатших людей планети втратили 408 млрд доларів, або близько 13% своїх сумарних доходів. Про це повідомляє УНН з посиланням на спеціальне дослідження Hurun Research, присвячене коронавірусу.