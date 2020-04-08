Сотня найбагатших людей планети втратила 408 млрд доларів через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Через пандемію коронавірусу і супутньої йому економічної кризи, за 2 місяці сто найбагатших людей планети втратили 408 млрд доларів, або близько 13% своїх сумарних доходів. Про це повідомляє УНН з посиланням на спеціальне дослідження Hurun Research, присвячене коронавірусу.
Так, за 2 місяці кризи через коронавірус, найбагатші люди планети втратили ті статки, які заробили протягом останніх 2,5 років. У той час, як топ-10 найбагатших світу, людей через паніку на фінансових ринках, викликаною коронавірусом, втратили близько 125 млрд дол.
"Король розкоші" Бернар Арно, власник контрольного пакету акцій LVMH втратив 30 млрд дол США, що є найбільшою індивідуальною фінансовою втратою за два місяці. Виходить, що він втрачає по 20 млн на годину", - йдеться в дослідженні.
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На даний момент найбагатшою людиною планети залишається засновник Amazon Джефф Безос. Через коронавірус він втратив 9 млрд дол., що значно менше за багато інших.
Варто відзначити, що число доларових мільярдерів у світі за останні 2 місяці скоротилося на 20% з коронавируса. Однак в дослідженні повідомляється і про тих, хто під час кризи збільшив свої статки.
Так, 9% мільярдерів зі списку топ-100 найбагатших людей за час кризи наростили свої статки, а у 5% стан не змінилися. Кількість китайських мільярдерів за цей час зросла на 6, американських навпаки скоротилася на 2, а індійських на 3.
Додамо, що сприятливіші за все криза позначилася на засновникові платформи відеоконференцій Zoom Юань Чжен. Його статки за 2 місяці збільшилися більш ніж удвічі - з 3,5 млрд дол. до 8 млрд дол., в тому числі через зростання акцій Zoom в 2 рази.
Нагадаємо, що в ООН вважають, що криза через коронавірус загрожує економічним занепадом в світі.