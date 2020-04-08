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Сотня самых богатых людей планеты потеряла 408 млрд долларов из-за коронавируса

Сотня самых богатых людей планеты потеряла 408 млрд долларов из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 15839 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Из-за пандемии коронавируса и сопутствующему ему экономического кризиса, за 2 месяца сто самых богатых людей планеты потеряли 408 млрд долларов, или около 13% своих суммарных доходов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на специальное исследование Hurun Research, посвященное коронавирусу.

Так, за 2 месяца кризиса из-за коронавируса, самые богатые люди планеты потеряли те состояния, которые заработали в течение последних 2,5 лет. В то время, как топ-10 самых богатых мира, людей из-за паники на финансовых рынках, вызванной коронавирусом, потеряли около 125 млрд дол.

"Король роскоши" Бернар Арно, владелец контрольного пакета акций LVMH потерял 30 млрд дол США, что является самой большой индивидуальной финансовой потерей за два месяца. Получается, что он теряет по 20 млн в час", - говорится в исследовании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двадцатка самых богатых людей мира за сутки потеряла около 78 млрд долл. из-за COVID-19

На данный момент самым богатым человеком планеты остается основатель Amazon Джефф Безос. Из-за коронавируса он потерял 9 млрд дол., что значительно меньше, чем многие другие.

Стоит отметить, что число долларовых миллиардеров в мире за последние 2 месяца сократился на 20% из коронавируса. Однако в исследовании сообщается и о тех, кто во время кризиса увеличил свое состояние.

Так, 9% миллиардеров из списка топ-100 самых богатых людей за время кризиса нарастили свое состояние, а у 5% состояние не изменились. Количество китайских миллиардеров за это время выросла на 6, американских наоборот сократилась на 2, а индийских на 3.

Добавим, что благоприятнее всего кризис сказался на основателе платформы видеоконференций Zoom Юань Чжэн. Его состояние за 2 месяца увеличились более чем вдвое — с 3,5 млрд дол. до 8 млрд дол., в том числе из-за роста акций Zoom в 2 раза.

Напомним, что в ООН считают, что назревающий кризис из-за коронавируса грозит экономическим упадком в мире.

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