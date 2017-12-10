Гладыр забил девять трехочковых и установил рекорд карьеры за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Свингмен сборной Украины по баскетболу Сергей Гладыр провел наиболее результативный матч в своей зарубежной карьере, передает УНН со ссылкой на сайт БК "Монако".
В поединке "Монако" с "Дижон", воспитанник николаевского баскетбола вышел в стартовом составе, и всего за 23 минуты набрал 30 очков, продемонстрировав удивительно высокий процент попаданий из-за дуги (1/1 двухочковых, 9/10 трехочковых, 1/1 штрафных) и добавил к ним 2 подбора и 1 перехват.
Примечательно, что Гладыр установил личные рекорды по результативности и количества дальних попаданий в одной игре за все время выступлений за рубежом.
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Отметим также победу "Монако" - 99:71. Сейчас "монегаски" имеют 9 выигрышей в 12 поединках и возглавили таблицу чемпионата Франции.
Заметим, что Гладыр выступал с 2009 по 2012 годы за испанскую "Манресу", затем сезон спортсмен провел в испанской "Фуэнлабраде". Далее карьеру продолжил во Франции - за "Нантер" (2013-14), "Нанси" (2014-15) и с 2015 по "Монако".