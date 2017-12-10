Гладир забив дев'ять триочкових та встановив рекорд кар'єри закордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Свінгмен збірної України з баскетболу Сергій Гладир провів найбільш результативний матч в своїй закордонній кар'єрі, передає УНН з посиланням на сайт БК "Монако".
У поєдинку "Монако" з "Діжоном", вихованець миколаївського баскетболу вийшов у стартовому складі, і всього за 23 хвилини набрав 30 очок, продемонструвавши напрочуд високий відсоток влучань з-за дуги (1/1 двоочкових, 9/10 триочкових, 1/1 штрафних) і додав до них 2 підбирання та 1 перехоплення.
Примітно, що Гладир встановив особисті рекорди по результативності та кількості дальніх влучань в одній грі за весь час виступів за кордоном.
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Відзначимо також звитягу "Монако" - 99:71. Наразі "монегаски" мають 9 виграшів в 12 поєдинках та очолили таблицю чемпіонату Франції.
Зауважимо, що Гладир виступав з 2009 по 2012 роки за іспанську "Манресу", потім сезон спортсмен провів в іспанській "Фуенлабраді". Далі кар'єру продовжив у Франції – за "Нантер" (2013-14), "Нансі" (2014-15) і з 2015 за "Монако".