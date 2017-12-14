Гладыр в составе "Монако" одержал восьмую подряд победу в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В поединке 8-го тура группового раунда баскетбольной Лиги чемпионов произошло “украинское дерби” — литовский “Ювентус” Максима Корниенко принимал на своем паркете французское “Монако” Сергея Гладыря, сообщает УНН со ссылкой на сайт ЛЧ ФИБА.
Фаворит противостояния “Монако” подтвердил свой статус, обыграв литовцев с итоговым результатом 85:92.
Баскетболисты сборной Украины следующим образом провели баталию: Гладыр получил место в стартовом составе и провел на паркете 27:39 минуты за которые набрал 9 очков (0/1 двухочковые, 3/6 трехочковые), 3 подбора, 2 передачи, 2 перехвата при 3 фолах и 2 потерях; на лицевому счету Корниенко (начал в стартовой пятерке) по 14:10 минут 6 баллов (2/2 двухочковые, 0/1 дальние, 2/2 штрафные), 2 подбора и 1 перехват при 1 фоле.
Примечательно, что “монегаск” остались единственной командой в турнире, которая не знает горечи поражений — 8: 0. “Ювентус” с 2 победами в 8 встречах лишь на 7-м месте с 8-ми.
Как сообщал УНН, Гладыр во время встречи чемпионата Франции побил два собственные рекорды в зарубежной карьере.