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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 96547 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101552 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101919 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115764 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 11:47 • 103113 просмотра

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10 марта, 09:12 • 105687 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112582 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117221 просмотра

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Гладыр в составе "Монако" одержал восьмую подряд победу в Лиге чемпионов

Гладыр в составе "Монако" одержал восьмую подряд победу в Лиге чемпионов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. В поединке 8-го тура группового раунда баскетбольной Лиги чемпионов произошло “украинское дерби” — литовский “Ювентус” Максима Корниенко принимал на своем паркете французское “Монако” Сергея Гладыря, сообщает УНН со ссылкой на сайт ЛЧ ФИБА.

Фаворит противостояния “Монако” подтвердил свой статус, обыграв литовцев с итоговым результатом 85:92.

Баскетболисты сборной Украины следующим образом провели баталию: Гладыр получил место в стартовом составе и провел на паркете 27:39 минуты за которые набрал 9 очков (0/1 двухочковые, 3/6 трехочковые), 3 подбора, 2 передачи, 2 перехвата при 3 фолах и 2 потерях; на лицевому счету Корниенко (начал в стартовой пятерке) по 14:10 минут 6 баллов (2/2 двухочковые, 0/1 дальние, 2/2 штрафные), 2 подбора и 1 перехват при 1 фоле.

Примечательно, что “монегаск” остались единственной командой в турнире, которая не знает горечи поражений — 8: 0. “Ювентус” с 2 победами в 8 встречах лишь на 7-м месте с 8-ми.

Как сообщал УНН, Гладыр во время встречи чемпионата Франции побил два собственные рекорды в зарубежной карьере.

 

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