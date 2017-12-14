Гладир у складі "Монако" здобув восьму поспіль перемогу в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. В поєдинку 8-го туру групового раунду баскетбольної Ліги чемпіонів відбулося “українське дербі” — литовський “Ювентус” Максима Корнієнка приймав на власному паркеті французьке “Монако” Сергія Гладиря, повідомляє УНН з посиланням на сайт ЛЧ ФІБА.
Фаворит протистояння “Монако” підтвердив свій статус, обігравши литовців з підсумковим результатом 85:92.
Баскетболісти збірної України наступним чином провели баталію: Гладир отримав місце в стартому складі і провів на паркеті 27:39 хвилини за які набрав 9 очок (0/1 двоочкові, 3/6 триочкові), 3 підбирання, 2 передачі, 2 перехоплення при 3 фолах і 2 втратах; на лицьовому рахунку Корнієнка (почав у стартовій п’ятірці) за 14:10 хвилин 6 балів (2/2 двоочкові, 0/1 дальні, 2/2 штрафні), 2 підбирання і 1 перехоплення при 1 фолі.
Примітно, що “монегаски” залишились єдиною командою в турнірі, яка не знає гіркоти поразок — 8:0. “Ювентус” з 2 звитягами в 8 зустрічах лише на 7-му місці з 8-ми.
Як повідомляв УНН, Гладир в крайній зустрічі чемпіонату Франції побив два власні рекорди в закордонній кар’єрі.