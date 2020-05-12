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Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за миллион долларов

Киев • УНН

 • 16072 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Гитару Martin D-18E лидера американской рок-группы Nirvana Курта Кобейна продадут на аукционе. Ее выставили на аукцион за 1 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт аукционного дома Julien's Auctions.

Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за миллион долларов

Кобейн использовал эту гитару 18 ноября 1993 года во время акустического концерта MTV Unplugged в Нью-Йорке.

Записанный концерт занял первое место в чартах Billboard и неизменно входит в десятку лучших концертных альбомов всех времен, говорится в сообщении аукционного дома.

Напомним, гитару основателя группы Status Quo продали на аукционе почти за 160 тыс. долларов.

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