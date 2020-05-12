Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за миллион долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Гитару Martin D-18E лидера американской рок-группы Nirvana Курта Кобейна продадут на аукционе. Ее выставили на аукцион за 1 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт аукционного дома Julien's Auctions.
Кобейн использовал эту гитару 18 ноября 1993 года во время акустического концерта MTV Unplugged в Нью-Йорке.
Записанный концерт занял первое место в чартах Billboard и неизменно входит в десятку лучших концертных альбомов всех времен, говорится в сообщении аукционного дома.
Напомним, гитару основателя группы Status Quo продали на аукционе почти за 160 тыс. долларов.