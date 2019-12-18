Гитару основателя группы Status Quo продали на аукционе почти за 160 тыс. долларов

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Зеленая гитара одного из основателей британской рок-группы Status Quo Фрэнсиса Росси стоимостью 75 фунтов стерлингов в 1968 году (эквивалент 500 фунтов стерлингов на сегодняшний день) была продана на аукционе за 118,8 тыс. фунтов стерлингов (примерно 157 тыс. долларов), пишет Daily Mail, передает УНН.

Электрогитара американской компании Fender зеленого цвета использовалась гитаристом до 2015 года. По словам 70-летнего музыканта, эта гитара модели Telecaster за почти полвека использовалась им примерно на 6 тыс. концертов.

На том же аукционе были проданы белые штаны солиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри (1945-1991), которые он носил во время музыкального тура 1986 года. Брюки были проданы за 20 тыс. фунтов стерлингов (примерно 26 тыс. долларов). За ту же сумму был продан рисунок бывшего участника группы The Beatles Джона Леннона (1940-1980), на котором он схематично изобразил себя вместе с женой Йоко Оно.

В рамках аукциона были реализованы также гитары Мика Джаггера из The Rolling Stones, экс-гитариста The Beatles Джорджа Харрисона (1943-2001), автографы и фотографии участников ливерпульской четверки, сделанная вручную рубашка солиста группы The Cure Роберта Смита и десятки других лотов.

Напомним, кардиган Курта Кобейна с концерта MTV Unplugged продали на аукционе за 334 тыс. долларов.

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