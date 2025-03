Гітару засновника групи Status Quo продали на аукціоні майже за 160 тис. доларів

Електрогітара американської компанії Fender зеленого кольору використовувалася гітаристом аж до 2015 року. За словами 70-річного музиканта, ця гітара моделі Telecaster за майже півстоліття використовувалася їм приблизно на 6 тис. концертів.

На тому ж аукціоні були продані білі штани соліста британської рок-групи Queen Фреді Меркьюрі (1945-1991), які він носив під час музичного туру 1986 року. Штани були продані за 20 тис. фунтів стерлінгів (приблизно 26 тис. доларів). За ту ж суму був проданий малюнок колишнього учасника групи The Beatles Джона Леннона (1940-1980), на якому він схематично зобразив себе разом з дружиною Йоко Оно.

В рамках аукціону були реалізовані також гітари Міка Джаггера з The Rolling Stones, ексгітариста The Beatles Джорджа Харрісона (1943-2001), автографи і фотографії учасників ліверпульської четвірки, зроблена вручну сорочка соліста групи The Cure Роберта Сміта і десятки інших лотів.

Нагадаємо, кардиган Курта Кобейна з концерту MTV Unplugged продали на аукціоні за 334 тис. доларів.