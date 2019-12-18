Гітару засновника групи Status Quo продали на аукціоні майже за 160 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Зелена гітара одного із засновників британської рок-групи Status Quo Френсіса Россі вартістю 75 фунтів стерлінгів в 1968 році (еквівалент 500 фунтів стерлінгів на сьогоднішній день) була продана на аукціоні за 118,8 тис. фунтів стерлінгів (приблизно 157 тис. доларів), пише Daily Mail, передає УНН.
Електрогітара американської компанії Fender зеленого кольору використовувалася гітаристом аж до 2015 року. За словами 70-річного музиканта, ця гітара моделі Telecaster за майже півстоліття використовувалася їм приблизно на 6 тис. концертів.
На тому ж аукціоні були продані білі штани соліста британської рок-групи Queen Фреді Меркьюрі (1945-1991), які він носив під час музичного туру 1986 року. Штани були продані за 20 тис. фунтів стерлінгів (приблизно 26 тис. доларів). За ту ж суму був проданий малюнок колишнього учасника групи The Beatles Джона Леннона (1940-1980), на якому він схематично зобразив себе разом з дружиною Йоко Оно.
В рамках аукціону були реалізовані також гітари Міка Джаггера з The Rolling Stones, ексгітариста The Beatles Джорджа Харрісона (1943-2001), автографи і фотографії учасників ліверпульської четвірки, зроблена вручну сорочка соліста групи The Cure Роберта Сміта і десятки інших лотів.
Нагадаємо, кардиган Курта Кобейна з концерту MTV Unplugged продали на аукціоні за 334 тис. доларів.