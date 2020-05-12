Гітару Курта Кобейна виставили на аукціон за мільйон доларів

Кобейн використовував цю гітару 18 листопада 1993 року під час акустичного концерту MTV Unplugged в Нью-Йорку.

Записаний концерт зайняв перше місце в чартах Billboard і незмінно входить в десятку кращих концертних альбомів усіх часів, говориться в повідомленні аукціонного будинку.

Нагадаємо, гітару засновника групи Status Quo продали на аукціоні майже за 160 тис. доларів.