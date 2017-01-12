Горнолыжные курорты Швейцарии в этом году потеряли 25% посетителей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Швейцарии в этом году худший сезон для катания на лыжах за последние 100 лет из-за небольшого количества снега, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Сообщается, что что в декабре выпало меньше всего снега за последние 100 лет. Горнолыжные курорты потеряли в этом году около 25% посетителей за период с начала сезона до 2 января.
Также отмечается, что в этом году лыжный сезон в Швеции короче на месяц, чем четыре десятилетия назад из-за уменьшения снегопадов.
Вероятно, что самые популярные курорты могут сделать искусственный снег. Снежный покров остается значительно ниже средних сезонных показателей.
Метеорологи предупреждают, что погодные условия, такие как сохранение высокого давления, что повлекло отсутствие снега в Альпах в декабре, могут стать типичными для зимнего периода.