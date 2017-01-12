Гірськолижні курорти Швейцарії цьогоріч втратили 25% відвідувачів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Швейцарія цього року має найгірший сезон для катання на лижах за останні 100 років через невелику кількість снігу, передає УНН із посиланням на Bloomberg.
Повідомляється, що у грудні випало найменше снігу за останні 100 років. Гірськолижні курорти втратили цьогоріч близько 25% відвідувачів за період з початку сезону до 2 січня.
Також зазначається, що цього року лижний сезон в Швеції коротший на місяць, ніж чотири десятиліття тому через зменшення снігопадів.
Ймовірно, що найпопулярніші курорти можуть зробити штучний сніг. Сніговий покрив наразі залишається значно нижче середніх сезонних показників.
Метеорологи попереджають, погодні умови, такі як збереження високого тиску, що спричинило відсутність снігу в Альпах у грудні, можуть стати типовими для зимового періоду.