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Хуже апокалиптических фильмов: в ОВА показали видео последствий подрыва Каховской ГЭС в Херсоне

Киев • УНН

 • 2182930 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин опубликовал видео улиц микрорайона Остров, который больше всего пострадал в Херсоне от затопления из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, пишет УНН.

Хуже апокалиптических фильмов: в ОВА показали видео последствий подрыва Каховской ГЭС в Херсоне

Цитата

«Эти кадры хуже апокалиптических фильмов. Потому что это - не выдумка. Это жестокая реальность, которую принес «русский мир» на благодатные херсонские земли. В видео - страшные последствия подрыва Каховской ГЭС. Это - улицы микрорайона Остров. И то, что осталось от обычных домов обычных людей», - подписал видео Прокудин.

По его словам, сегодня к ликвидации последствий затопления присоединились уже 13 регионов государства. Они предоставили своих специалистов и технику в рамках программы «Бок о бок».

Дополнение

Для того, чтобы отремонтировать и запустить подтопленную, вследствие подрыва дамбы, энергоинфраструктуру Херсонской области понадобится минимум месяц. С середины этой недели свет начнет появляться в домах жителей микрорайона Остров.

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