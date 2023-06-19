Хуже апокалиптических фильмов: в ОВА показали видео последствий подрыва Каховской ГЭС в Херсоне

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«Эти кадры хуже апокалиптических фильмов. Потому что это - не выдумка. Это жестокая реальность, которую принес «русский мир» на благодатные херсонские земли. В видео - страшные последствия подрыва Каховской ГЭС. Это - улицы микрорайона Остров. И то, что осталось от обычных домов обычных людей», - подписал видео Прокудин.

По его словам, сегодня к ликвидации последствий затопления присоединились уже 13 регионов государства. Они предоставили своих специалистов и технику в рамках программы «Бок о бок».

Дополнение

Для того, чтобы отремонтировать и запустить подтопленную, вследствие подрыва дамбы, энергоинфраструктуру Херсонской области понадобится минимум месяц. С середины этой недели свет начнет появляться в домах жителей микрорайона Остров.