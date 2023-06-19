Гірше за апокаліптичні фільми: в ОВА показали відео наслідків підриву Каховської ГЕС у Херсоні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін опублікував відео вулиць мікрорайону Острів, який найбільше постраждав у Херсоні від затоплення через підрив росіянами Каховської ГЕС, пише УНН.
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«Ці кадри гірші за апокаліптичні фільми. Бо це - не вигадка. Це жорстока реальність, яку приніс «руській мір» на благодатні херсонські землі. У відео - страшні наслідки підриву Каховської ГЕС. Це - вулиці мікрорайону Острів. І те, що залишилося від звичайних осель звичайних людей», - підписав відео Прокудін.
За його словами, сьогодні до ліквідації наслідків затоплення долучилися вже 13 регіонів держави. Вони надали своїх спеціалістів і техніку в межах програми «Пліч-о-пліч».
Доповнення
Для того, щоб відремонтувати і запустити підтоплену, внаслідок підриву дамби, енергоінфраструктуру Херсонської області знадобиться щонайменше місяць. З середини цього тижня світло почне з'являтись в домівках жителів мікрорайону Острів.