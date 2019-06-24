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Гимнастка из Украины завоевала две медали в рамках Европейских игр

Киев • УНН

 • 8447 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Второй день соревнований ИИ Европейских игр в Беларуси принес Украине сразу две бронзовые награды для украинского государства по художественной гимнастике, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Гимнастка из Украины завоевала две медали в рамках Европейских игр

В первом испытании финальных соревнований на "Минск-Арене" - упражнениях с обручем - наша Влада Никольченко получила от судей 21,450 балла, чего совсем немного не хватило до второго места, где расположилась представительница Беларуси с результатом 21,750. Первую строчку заняла гимнастка из России Дина Аверина (22,850).

Влада также была представлена в упражнениях с булавами, где продублировала свой бронзовый успех. Судьи оценили выступление украинки в 21,750 балла. А первой в этом испытании стала представительница Израиля Линой Ашрам (22,700).

"В целом я довольна результатом, но всегда можно лучше. Были недостатки в упражнениях с булавами и обручем, буду над этим работать. Европейские игры - очень ответственный старт, и для меня это репетиция перед Олимпиадой в Токио", - призналась Никольченко.

Как сообщал УНН, украинки завоевали три золотые медали на Гран-При в Израиле.

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