Українки здобули три "золота" на Гран-Прі з художньої гімнастики в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. В ізраїльському місті Холон пройшов щорічний традиційний етап Гран-Прі з художньої гімнастики, передає УНН з посиланням на ММСУ.
Україну на цьому етапі Гран-Прі представляли три гімнастки в індивідуальній першості: Влада Нікольченко, Вікторія Онопрієнко та Єва Мелещук, а також збірна команда в групових вправах у складі Анастасії Возняк, Валерії Юзьвяк, Діани Міжеріцької, Аліни Бихно, Тетяни Довженко і Марії Височанської.
Збірна команда у групових вправах показала неперевершений результат: спортсменки завоювали три "золота" з трьох можливих (багатоборство, фінал з 5 м'ячами, фінал з обручами/булавами), обійшовши команди Росії, Білорусі та Ізраїлю. Крім того, збірна України показала рекордну складність у фіналі з обручами і булавами - 18,300 бали.
Окрім того, лідер збірної Влада Нікольченко стала срібним призером Гран-Прі в фіналі з обручем.
Нагадаємо, що українки також здобували нагороди на етапі Гран-Прі в Іспанії.