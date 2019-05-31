Украинки получили три "золота" на Гран-При по художественной гимнастике в Израиле
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В израильском городе Холон прошел ежегодный традиционный этап Гран-При по художественной гимнастике, передает УНН со ссылкой на ММСУ.
Украина на этом этапе Гран-При представляли три гимнастки в индивидуальном первенстве Власти Никольченко, Виктория Оноприенко и Ева Мелещук, а также сборная команда в групповых упражнениях в составе Анастасии Возняк, Валерии Юзьвяк, Дианы Мижерицькои, Алины Бихно, Татьяны Довженко и Марии Высочанской.
Сборная команда в групповых упражнениях показала непревзойденный результат: спортсменки завоевали три "золота" из трех возможных (многоборье, финал с 5 мячами, финал с обручами/булавами), обойдя команды России, Беларуси и Израиля. Кроме того, сборная Украины показала рекордную сложность в финале с обручами и булавами - 18,300 балла.
Кроме того, лидер сборной Власти Никольченко стала серебряным призером Гран-При в финале с обручем.
Напомним, что Украинская также получали награды на этапе Гран-при в Испании.