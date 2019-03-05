Українські гімнастки вибороли дві медалі на етапі Гран-Прі в Іспанії

Лідер "синьо-жовтої" збірної Влада Нікольченко, кваліфікована в усі 4 фінали, завоювала "бронзу" у вправі з обручем, а також зайняла 6-е місце в фіналі зі стрічкою, 7-е місце - у фіналі з булавами і 8-е місце - у фіналі з м'ячем.



Друга українка 15-річна Вікторія Онопрієнко, для якої це перший старт в кар'єрі на етапах Гран-Прі, зайняла гідні місця у всіх трьох фіналах, в які вона кваліфікувалася: 4-е місце з м'ячем, 5-е місце зі стрічкою і 6-е місце з обручем.



Також українська збірна команда в групових вправах блискуче пройшла обидва види (обручі/булави і 5 м'ячів), завоювавши золото змагань у багатоборстві. Друге місце зайняла збірна команда Москви, третіми стали господарки турніру - іспанки.



Нагадаємо, що гімнастка Нікольченко минулого місяця стала абсолютною чемпіонкою турінру в США.