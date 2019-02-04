Гімнастка Нікольченко стала абсолютною чемпіонкою турніру в США
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Медальним виступом завершилися змагання на Міжнародному турнірі в США "Rhythmic LA 2019", повідомляє УНН з посиланням на Федерацію художньої гімнастики України.
Лідер української збірної Влада Нікольченко стала абсолютною переможницею багатоборства, показавши найкращі результати у всіх видах.
Третє місце в багатоборстві завоювала Вікторія Онопрієнко. Також спортсменка показала другий результат з м'ячем і третій - з обручем.
Єва Мелещук зайняла четверте місце в багатоборстві і показала треті результати з м'ячем та булавами. Олена Дьяченко замкнула п'ятірку найсильніших в багатоборстві і показала третій результат з стрічкою.
Додамо, що українська юніорка Меланія Тур завоювала "срібло" в багатоборстві і показала другі результати з усіма предметами.
Нагадаємо, українські гімнастки вибороли низку медалей на турнірі в США.