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Гімнастка Нікольченко стала абсолютною чемпіонкою турніру в США

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Медальним виступом завершилися змагання на Міжнародному турнірі в США "Rhythmic LA 2019", повідомляє УНН з посиланням на Федерацію художньої гімнастики України.

Лідер української збірної Влада Нікольченко стала абсолютною переможницею багатоборства, показавши найкращі результати у всіх видах.

Третє місце в багатоборстві завоювала Вікторія Онопрієнко. Також спортсменка показала другий результат з м'ячем і третій - з обручем.

Єва Мелещук зайняла четверте місце в багатоборстві і показала треті результати з м'ячем та булавами. Олена Дьяченко замкнула п'ятірку найсильніших в багатоборстві і показала третій результат з стрічкою.

Додамо, що українська юніорка Меланія Тур завоювала "срібло" в багатоборстві і показала другі результати з усіма предметами.

Нагадаємо, українські гімнастки вибороли низку медалей  на турнірі в США.

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