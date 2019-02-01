Українські гімнастки вибороли ряд медалей на турнірі в США

Україна на цих змаганнях представили одні з наших найсильніших гімнасток: лідер збірної Влада Нікольченко, учасниці чемпіонату світу Олена Дьяченко та Єва Мелещук, віце-чемпіонка Європи в команді Вікторія Онопрієнко, наша титулована збірна команда у групових вправах, а також юна перспективна грація Меланія Тур.

Показавши впевнені для початку сезону виступи, Нікольченко завоювала “срібло” в багатоборстві, “золото” у вправі зі стрічкою і “срібло” у вправі з м’ячем.

Упевнені виступи продемонструвала і Олена Дьяченко. Після першого змагального дня вона займала 4-е місце турнірної таблиці, проте чисті виступи з булавами і стрічкою дозволили їй піднятися на третю сходинку п’єдесталу в багатоборстві. Крім того, вона завоювала “срібло” у вправі зі стрічкою.

Приємно здивувала уболівальників юна грація Вікторія Онопрієнко, для якої ці змагання є першими в категорії сеньйорів. Після першого змагального дня спортсменка займала проміжне друге місце в багатоборстві. Тим не менш, вона показала найкращий виступ серед всіх гімнасток з м’ячем, завоювавши “золото” в цьому виді.

Єва Мелещук представила на цьому старті дві нові програми. У багатоборстві грація зупинилася на 7-му рядку, однак завоювала “бронзу” з коронною стрічкою.

Примітно також, що на турнірі виступила і українська юніорка 2005 року народження Меланія Тур, яка відрізняється своєю неймовірною фактурою, елегантністю і грацією. Меланія стала срібним призером багатоборства, стала кращою у вправі зі стрічкою і завоювала “бронзу” у вправі зі скакалкою.