Украинские гимнастки завоевали ряд медалей на турнире в США
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. На ежегодном Международном гимнастическом турнире “LA Lights 2019” в США завершился первый соревновательный старт этого сезона для украинской сборной. Об этом говорится на сайте Федерации художественной гимнастики Украины, передает УНН.
Украину на этих соревнованиях представили одни из наших самых сильных гимнасток: лидер сборной Власта Никольченко, участницы чемпионата мира Елена Дьяченко и Ева Мелещук, вице-чемпионка Европы в команде Виктория Оноприенко, наша титулованная сборная команда в групповых упражнениях, а также юная перспективная грация Мелания Тур.
Показав уверенные для начала сезона выступления, Никольченко завоевала “серебро” в многоборье, “золото” в упражнении с лентой и “серебро” в упражнении с мячом.
Уверенные выступления продемонстрировала и Елена Дьяченко. После первого соревновательного дня она занимала четвёртое место турнирной таблицы, однако чистые выступления с булавами и лентой позволили ей подняться на третью ступень пьедестала в многоборье. Кроме того, она завоевала “серебро” в упражнении с лентой.
Приятно удивила болельщиков юная грация Виктория Оноприенко, для которой эти соревнования являются первыми в категории сеньоров. После первого соревновательного дня спортсменка занимала промежуточное второе место в многоборье. Тем не менее, она показала лучшее выступление среди всех гимнасток с мячом, завоевав “золото” в этом виде.
Ева Мелещук представила на этом старте две новые программы. В многоборье грация остановилась на 7-й строчке, однако завоевала “бронзу” с коронной лентой.
Примечательно также, что на турнире выступила и украинская юниорка 2005 года рождения Мелания Тур, которая отличается своей невероятной фактурой, элегантностью и грацией. Мелания стала серебряным призером многоборья, стала лучшей в упражнении с лентой и завоевала “бронзу” в упражнении со скакалкой.