Гимнастка Никольченко стала абсолютной чемпионкой турнира в США
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Медальным выступлением завершились соревнования на Международном турнире в США "Rhythmic LA 2019", сообщает УНН со ссылкой на Федерацию художественной гимнастики Украины.
Лидер украинской сборной Влада Никольченко стала абсолютной победительницей многоборья, показав лучшие результаты во всех видах.
Третье место в многоборье завоевала Виктория Оноприенко. Также спортсменка показала второй результат с мячом и третий - с обручем.
Ева Мелещук заняла четвертое место в многоборье и показала третьи результаты с мячом и булавами. Елена Дьяченко замкнула пятерку сильнейших в многоборье и показала третий результат с лентой.
Добавим, что украинская юниорка Мелания Тур завоевала "серебро" в многоборье и показала вторые результаты со всеми предметами.
Напомним, украинские гимнастки завоевали ряд медалей на турнире в США.