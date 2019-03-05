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Украинские гимнастки завоевали две медали на этапе Гран-при в Испании

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. В испанской Марбелье подошли к завершению соревнования в рамках второго этапа Гран-При в этом сезоне по художественной гимнастике, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию гимнастики Украины.

Лидер "сине-желтой" сборной Власти Никольченко, квалифицированная во все 4 финала, завоевала "бронзу" в упражнении с обручем, а также заняла шестое место в финале с лентой, седьмой место - в финале с булавами и восьмой место - в финале с мячом.

Вторая украинка 15-летняя Виктория Оноприенко, для которой это первый старт в карьере на этапах Гран-При, заняла достойные места во всех трех финалах, в которых она квалифицировалась: четвёртое место с мячом, пятый место со лентой и шестой место с обручем.

Также украинская сборная команда в групповых упражнениях блестяще прошла оба вида (обручи /булавы и 5 мячей), завоевав золото соревнований в многоборье. Второе место заняла сборная команда Москвы, третьими стали хозяйки турнира - испанки.

Напомним, что гимнастка Никольченко прошлом месяце стала абсолютной чемпионкой Туринр в США.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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