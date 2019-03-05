Украинские гимнастки завоевали две медали на этапе Гран-при в Испании

Лидер "сине-желтой" сборной Власти Никольченко, квалифицированная во все 4 финала, завоевала "бронзу" в упражнении с обручем, а также заняла шестое место в финале с лентой, седьмой место - в финале с булавами и восьмой место - в финале с мячом.



Вторая украинка 15-летняя Виктория Оноприенко, для которой это первый старт в карьере на этапах Гран-При, заняла достойные места во всех трех финалах, в которых она квалифицировалась: четвёртое место с мячом, пятый место со лентой и шестой место с обручем.



Также украинская сборная команда в групповых упражнениях блестяще прошла оба вида (обручи /булавы и 5 мячей), завоевав золото соревнований в многоборье. Второе место заняла сборная команда Москвы, третьими стали хозяйки турнира - испанки.



Напомним, что гимнастка Никольченко прошлом месяце стала абсолютной чемпионкой Туринр в США.