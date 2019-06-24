Гімнастка з України виборола дві медалі в рамках Європейських ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Другий день змагань ІІ Європейських ігор у Білорусі приніс Україні одразу дві бронзові нагороди для української держави з художньої гімнастики, інформує УНН з посиланням на НОК України.
У першому випробуванні фінальних змагань на "Мінськ-арені" – вправах з обручем – наша Влада Нікольченко отримала від суддів 21,450 бала, чого зовсім трішки не вистачило до другого місця, де розташувалася представниця Білорусі з результатом 21,750. Першу сходинку посіла гімнастка з Росії Діна Аверіна (22,850).
Влада також була представлена у вправах з булавами, де продублювала свій бронзовий успіх. Судді оцінили виступ українки у 21,750 бала. А першою в цьому випробуванні стала представниця Ізраїлю Ліной Ашрам (22,700).
"Загалом я задоволена результатом, але завжди можна краще. Були недоліки у вправах з булавами та обручем, буду над цим працювати. Європейські ігри – дуже відповідальний старт, і для мене це репетиція перед Олімпіадою в Токіо", - зізналася Нікольченко.
Як повідомляв УНН, українки вибороли три золоті медалі на Гран-Прі в Ізраїлі.