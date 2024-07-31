Украинский гимнаст Илья Ковтун занял 4 место в финале личного многоборья на Олимпийских играх в Париже, набрав 86.165 баллов. Он уступил бронзовому призеру лишь 0.2 балла.
Гимнаст Илья Ковтун остановился в шаге от медали на Олимпийских играх в Париже-2024 и показал четвертый результат. Об этом сообщили в Министерстве спорта, передает УНН.
Детали
В финале личного многоборья Ковтун занял четвертое место с результатом 86.165 балла.
От подиума 20-летнего гимнаста из Черкасс отделили лишь две десятых балла, которыми он уступил вице-чемпионку Токио-2020 Сяо Жотену из Китая (86.364).
«Серебро» у еще одного китайского гимнаста Чжан Бохэна (86.599), а олимпийским чемпионом стал Шинносуке Ока из Японии (86.832).
Еще один представитель Украины в финале личного многоборья Олег Верняев завершил соревнования на 8 месте (84.399 балла).
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