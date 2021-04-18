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Гильермо Лассо победил во втором туре президентских выборов в Эквадоре

Гильермо Лассо победил во втором туре президентских выборов в Эквадоре

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Гильермо Лассо, представляющий правоцентристское "Движение КРЕО", набрал 52,36% голосов во втором туре президентских выборов в Эквадоре и станет новым главой государства. Об этом в субботу сообщили в Национальном избирательном совете республики по итогам обработки 100% бюллетеней, передает УНН.

Детали

По его данным, за Лассо проголосовали 4 656 426 избирателей. Его соперника Андреса Араус, представляющий левоцентристскую коалицию “Союз ради надежды”, поддержали 4 236 515 избирателей (47,64%).

Второго тура президентских выборов в Эквадоре состоялся 11 апреля.

Напомним

В конце января этого года самолет президента Эквадора Ленина Морено вынужденно сел вскоре после взлета из-за поломок.

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