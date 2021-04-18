Гільєрмо Лассо переміг у другому турі президентських виборів в Еквадорі

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За його даними, за Лассо проголосували 4 656 426 виборців. Його суперника Андреса Арауса, що представляє лівоцентристську коаліцію "Союз заради надії", підтримали 4 236 515 виборців (47,64%).

Другого туру президентських виборів в Еквадорі відбувся 11 квітня.

Нагадаємо

Наприкінці січня цього року літак президента Еквадору Леніна Морено вимушено сів незабаром після зльоту через поломки.