Гільєрмо Лассо переміг у другому турі президентських виборів в Еквадорі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Гільєрмо Лассо, який представляє правоцентристський "Рух КРЕО", набрав 52,36% голосів у другому турі президентських виборів в Еквадорі і стане новим главою держави. Про це в суботу повідомили в Національному виборчому раді республіки за підсумками обробки 100% бюлетенів, передає УНН.
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За його даними, за Лассо проголосували 4 656 426 виборців. Його суперника Андреса Арауса, що представляє лівоцентристську коаліцію "Союз заради надії", підтримали 4 236 515 виборців (47,64%).
Другого туру президентських виборів в Еквадорі відбувся 11 квітня.
Нагадаємо
Наприкінці січня цього року літак президента Еквадору Леніна Морено вимушено сів незабаром після зльоту через поломки.