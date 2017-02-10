Гида в Танзании арестовали за неправильный перевод

В видео, которое разлетелось в сети, гид на языке суахили говорит, якобы передавая слова туристки, что танзанийцы слишком жалуются на голод. На самом деле женщина сказала, что "Танзанийцы - прекрасные люди".

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Гида-переводчика арестовали в четверг, однако сути предъявленных ему обвинений не разглашают. Известно, что его задержали по указанию министра туризма Танзании Джуманне Мшембе.

Танзания рекламирует себя как "Душа Африки" и популярна среди туристов благодаря своей зрелищной природе и сафари-паркам. Гид-переводчик, имя которого не называется, работал в Национальном заповеднике "Серенгети".

Начальник местной полиции Филиппо Каланг рассказал, что задержанного допрашивают, однако никаких других деталей не сообщил.