Гида в Танзании арестовали за неправильный перевод
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Туристического гида в заповеднике Танзании арестовали за неправильный перевод отзыва туристки о стране и людях, которые там живут, передает УНН со ссылкой на ВВС.
В видео, которое разлетелось в сети, гид на языке суахили говорит, якобы передавая слова туристки, что танзанийцы слишком жалуются на голод. На самом деле женщина сказала, что "Танзанийцы - прекрасные люди".
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Гида-переводчика арестовали в четверг, однако сути предъявленных ему обвинений не разглашают. Известно, что его задержали по указанию министра туризма Танзании Джуманне Мшембе.
Танзания рекламирует себя как "Душа Африки" и популярна среди туристов благодаря своей зрелищной природе и сафари-паркам. Гид-переводчик, имя которого не называется, работал в Национальном заповеднике "Серенгети".
Начальник местной полиции Филиппо Каланг рассказал, что задержанного допрашивают, однако никаких других деталей не сообщил.