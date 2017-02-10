Гіда у Танзанії заарештували за неправильний переклад
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Туристичного гіда у заповіднику Танзанії заарештували за неправильний переклад відгуку туристки про країну і людей, які там живуть, передає УНН з посиланням на ВВС.
У відео, яке розлетілося в мережі, гід мовою суахілі каже, нібито передаючи слова туристки, що танзанійці занадто нарікають на голод. Насправді жінка сказала, що "танзанійці - прекрасні люди".
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Гіда-перекладача арештували в четвер, однак суті висунутих йому звинувачень не розголошують. Відомо, що його затримали за вказівкою міністра туризму Танзанії Джуманне Мшембе.
Танзанія рекламує себе як "Душа Африки" і популярна серед туристів завдяки своїй видовищній природі і сафарі-паркам. Гід-перекладач, імені якого не називають, працював у Національному заповіднику "Серенгеті".
Начальник місцевої поліції Філіпо Калангі розповів, що затриманого допитують, однак жодних інших деталей не повідомив.