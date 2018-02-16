Гибридная война, которую ведет РФ, набирает масштабов мировой - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Гибридная война, которую ведет Россия, постепенно превращается в полномасштабную мировую гибридную войну. Об этом заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Сегодня нам не остается ничего другого, как признать, что гибридная война, которую ведет Россия, постепенно превращается в полномасштабную мировую гибридную войну", - отметил Порошенко.
Он отметил, что Кремль не знает границ в своих скрытых намерениях.
"Нет страны, которая была бы так хорошо знакома с гибридной тактикой Москвы, как Украина. Вот почему я призываю весь мир: в наших с вами интересах противостоять попыткам России уничтожить наше единство и разрушить наши демократии", - подчеркнул он.
Напомним, в рамках участия в конференции в Мюнхене Президент Украины проведет встречи с руководителями ООН и НАТО, высокими представителями США и руководством государств-членов и институтов Европейского Союза.