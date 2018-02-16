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Гібридна війна, яку веде РФ, набирає масштабів світової - Порошенко

Гібридна війна, яку веде РФ, набирає масштабів світової - Порошенко

Київ • УНН

 • 9259 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Гібридна війна, яку веде Росія, поступово перетворюється у повномасштабну Світову гібридну війну. Про це заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

"Сьогодні нам не залишається нічого іншого, як визнати, що гібридна війна, яку веде Росія, поступово перетворюється у повномасштабну Світову гібридну війну", - зазначив Порошенко.

Він наголосив, що Кремль не знає меж у своїх прихованих намірах.

"Немає країни, яка була б так добре знайома з гібридною тактикою Москви, як Україна. Ось чому я закликаю весь світ: у наших з вами інтересах протистояти спробам Росії знищити нашу єдність і зруйнувати наші демократії", - наголосив він.

Нагадаємо, у рамках участі у конференції у Мюнхені Президент України проведе зустрічі з керівниками ООН та НАТО, високими представниками США та керівництвом держав-членів та інституцій Європейського Союзу.

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