Гібридна війна, яку веде РФ, набирає масштабів світової - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Гібридна війна, яку веде Росія, поступово перетворюється у повномасштабну Світову гібридну війну. Про це заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Сьогодні нам не залишається нічого іншого, як визнати, що гібридна війна, яку веде Росія, поступово перетворюється у повномасштабну Світову гібридну війну", - зазначив Порошенко.
Він наголосив, що Кремль не знає меж у своїх прихованих намірах.
"Немає країни, яка була б так добре знайома з гібридною тактикою Москви, як Україна. Ось чому я закликаю весь світ: у наших з вами інтересах протистояти спробам Росії знищити нашу єдність і зруйнувати наші демократії", - наголосив він.
Нагадаємо, у рамках участі у конференції у Мюнхені Президент України проведе зустрічі з керівниками ООН та НАТО, високими представниками США та керівництвом держав-членів та інституцій Європейського Союзу.