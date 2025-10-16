Гибель 17-летнего Вадима Давиденко в Ирландии: посольство Украины поддерживает тесный контакт с полицией, следствие продолжается
Киев • УНН
Посольство Украины поддерживает тесный контакт с полицией Ирландии, которая расследует обстоятельства гибели 17-летнего Вадима Давыденко, следственные действия сейчас продолжаются, передает УНН со ссылкой на посольство Украины в Ирландии.
Посольство Украины в Ирландии было проинформировано вчера Службой по делам детей и семьи Ирландии (TUSLA) о трагической гибели гражданина Украины Вадима Давыденко, который получил смертельное ранение в результате инцидента с нанесением ножевых ранений. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Вадима в это время невыразимой утраты
Посольство поддерживает тесный контакт с полицией Ирландии (An Garda Síochána), которая расследует обстоятельства трагедии.
Мы также находимся на связи с семьей погибшего. По информации Гарды, следственные действия сейчас продолжаются. О результатах будет сообщено семье Вадима и Посольству. Посольство оказывает необходимую поддержку семье и занимается подготовкой к репатриации тела Вадима в Украину
Посольство остается в постоянном контакте с ирландскими компетентными органами и семьей погибшего.
Напомним
В Ирландии 17-летний украинский парень погиб в результате насильственного инцидента с применением ножа или холодного оружия в доме на севере Дублина. Еще один подросток был доставлен в больницу с очевидными резаными ранениями, однако угрозы его жизни нет.